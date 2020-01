Alex Telles: «Foi uma semana muito complicada para nós»

Alex Telles foi uma das figuras no triunfo do FC Porto sobre o V. Guimarães, por 2-1, que valeu aos dragões o apuramento para a final da Allianz Cup. No final da partida, o lateral-esquerdo brasileiro destacou a resposta após a derrota no campeonato frente ao Sp. Braga e admitiu que a equipa sentiu dificuldades para superar o V. Guimarães e alcançar o jogo decisivo.

"O bom do futebol é que só no capítulo final se decide tudo. Este grupo já demonstrou que tem força para virar resultados. Foi uma semana muito complicada para nós, porque ninguém esperava o que aconteceu. O técnico deu-nos muita confiança, realizámos uma auto-crítica e fomos inteligentes neste jogo complicado e num relvado difícil. Claro que a relva não é desculpa, mas jogámos com muita força. Agora vamos fazer o nosso trabalho e as coisas vão acontecer", afirmou, em declarações à SportTV.





Alex Telles apontou o primeiro golo do FC Porto na partida, apenas um minuto depois de o V. Guimarães ter ganho vantagem. Por isso, o defesa reconheceu que o timing foi decisivo. "O golo do empate logo de seguida foi muito importante. O penálti do Vitória surgiu do nada e empatar logo de seguida foi muito importante. Mérito do trabalho de todos, independentemente do susto no final", analisou o jogador."Fomos muito aguerridos e vamos na máxima força para a final [contra o Sp. Braga]. Na época passada estivemos muito perto de ganhar e queremos ganhar pela primeira vez o único título que falta para o clube".