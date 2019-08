Alex Telles: «Grande jogo, mais um passo importante»

A vitória do FC Porto na Luz mereceu, da parte dos jogadores dos dragões, várias mensagens nas redes sociais, uma onda à qual Alex Telles, um dos capitães do plantel, não ficou alheio.



Através de uma publicação no Instagram, o lateral-esquerdo deu os parabéns ao coletivo azul e branco, agradecendo, em simultâneo, o apoio dos adeptos que se deslocaram a Lisboa para apoiar a equipa.



"Parabéns equipa! Grande jogo hoje [ontem], mais um passo importante. Obrigado pelo apoio de todos os que acreditaram e estiveram connosco em todos os momentos. Obrigado", escreveu o defesa.