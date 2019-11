Alex Telles: «Muita gente quer separar o grupo, mas nós trabalhamos unidos»

Alex Telles, autor do golo da vitória portista frente ao Boavista, este domingo, sublinhou a união do grupo."O meu golo foi só um detalhe do que foi o trabalho de toda a equipa. Foi um jogo difícil, mas tivemos sempre trabalho. Esta malta, quem está no balneário, tem esse objetivo: trabalhar sempre e fazer tudo pelo FC Porto em todos os jogos. Ficamos tristes quando não conseguimos, mas a dedicação está sempre máximo. Hoje demos a prova num campo difícil, lutámos muito e saímos com a vitória", afirmou."Desde que cheguei cá vi isso em todos os grupos, essa união. Muita gente de fora quer separar o grupo, mas nós trabalhamos unidos. Só nós sabemos o quanto trabalhamos juntos para a cada fim-de-semana dar o melhor. Depois de uma semana difícil, merecemos""Desde que cheguei disse que queria deixar legado, uma imagem da minha força e acho que consegui até hoje. Sou ser humano como todos e às vezes sentimos um certo cansaço. Eu e o mister temos conversado bastante, ele é alguém que me ajuda muito. Tenho um respeito enorme por ele. Não sou diferente de ninguém, posso estar no banco. O Manafá entrou e entrou bem. Estou aqui para dar o meu melhor pelo grupo"