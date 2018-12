Alex Telles na agenda do Atlético Madrid

Dono e senhor do lado esquerdo da defesa do FC Porto e elemento fundamental na estrutura de Sérgio Conceição, Alex Telles há muito que vem sendo seguido pelo Atlético Madrid e, segundo o 'AS', esse interesse poderá conhecer um novo capítulo na reabertura do mercado.De acordo com aquela publicação, o brasileiro de 26 anos é um dos nomes em carteira para o reforço do plantel colchonero, que poderá nos próximos meses sofrer uma autêntica revolução no lado canhoto. Para precaver isso mesmo, o Atlético fixou então as suas atenções no lateral portista, que tem contrato com o FC Porto até 2021 e está blindado por uma cláusula de rescisão de 40 milhões de euros. Um valor elevado, que o Atleti tencionará negociar, de forma a tornar o negócio um pouco mais 'simpático' para os seus cofres.Ainda no plano económico, o 'AS' refere que o salário do esquerdino, na ordem dos 1,2 milhões de euros limpos, é um dos mais elevados no FC Porto, mas que seria "genorosamente melhorado" caso o jogador se mude para Espanha. O mesmo jornal aproveita igualmente para recordar os problemas portistas com o Fair Play Financeiro, que poderão 'obrigar' a aliviar a folha salarial, surgindo Telles à cabeça.