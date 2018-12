Alex Telles: «O espírito e a vontade é sempre de vencer»

Com o apuramento e o primeiro lugar do grupo D já garantidos, o FC Porto defronta, esta terça-feira, o Galatasaray, em partida a contar para a derradeira jornada da fase de grupos. Apesar desse fator, Alex Telles garantiu, em conferência de imprensa, que a equipa só pensa em vencer na Turquia e que tudo fará para que isso aconteça."O espírito e a vontade é sempre de buscar o melhor resultado, que é a vitória. Na situação em que nos encontramos, juntamente com o facto de estarmos a jogar a champions, que é um grande palco, já é motivacional por si só. O grupo está muito focado e determinado em vencer. Se vai haver gestão ou não, isso é do critério do mister, ele saberá o que é melhor para a equipa", referiu o lateral.Sobre o ambiente que os dragões irão encontrar no reduto dos turcos, Alex Telles, que representou o Galatasaray durante duas temporadas, confessou que será difícil, mas apontou que o importante é que a equipa se mantenha concentrada."Passei uma noite especial no Dragão e diferente por encontrar o clube onde cresci bastante e aprendi muito. Amanhã teremos muitas dificuldades, o ambiente é diferente, todos conhecem, mas se fizermos o noso trabalho da mesma forma, traremos o jogo para o nosso lado. Não podemos preocupar-nos como que há fora, temos de nos concentrar dentro de campo e fazer o nosso trabalho. Temos de fazer o que treinamos até aqui", frisou.Instado a comentar uma eventual receção especial dos adeptos turcos, à semelhança do que aconteceu com jackson Martínez no Dragão, o lateral preferiu focar-se no FC Porto."Quando saímos de um clube, esperamos deixar sempre uma boa história, acho que no Galatasaray tive uma história curta, mas legal, com alguns títulos e isso para mim já é satisfatório. Vai ser especial, mas isso deixo para pensar depois do jogo, até então o foco é o jogo. Não sei o que esperar para amanhã, o principal em que estou a pensar no jogo. Dar o melhor pelo FC Porto, onde estou muito feliz", concluiu.