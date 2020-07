Alex Telles: «Objetivo conquistado, agora queremos mais»

Com o título de campeão nacional alcançado e o campeonato terminado, o FC Porto centra agora as atenções na Taça de Portugal. A ambição dos azuis e brancos é conquistar a dobradinha e o plantel está focado nessa missão, tendo até exteriorizado isso mesmo através das redes sociais. Alex Telles deu o mote, com uma mensagem na qual fez um balanço da Liga e aproveitou para revelar o estado de espírito em relação ao jogo que se avizinha, frente ao Benfica, este sábado.

“Gratidão por este campeonato. Muitas dificuldades e enormes obstáculos, mas o objetivo foi conquistado. Agora queremos mais e a preparação para sábado começa”, escreveu o camisola 13, numa publicação à qual juntou a hashtag ‘Taça’.

No entanto, as reações não se ficaram por aqui. Sérgio Oliveira, que regressou aos relvados em Braga, aproveitou o Instagram para colocar uma foto da Taça de Portugal e juntar-lhe um ‘emoji’ de um braço em sinal de força, reiterando, nas entrelinhas, a mensagem de Alex Telles. Já Vítor Ferreira optou também por fazer um balanço à prestação na Liga e fazer a ponte para a Taça de Portugal. “Campeonato terminado no lugar que tem de ser sempre o nosso”, escreveu o médio, juntando um ‘emoji’ a sinalizar a proximidade do jogo da Taça, o mesmo que usou também Diogo Costa.

A vontade dos jogadores do FC Porto é, no fundo, conquistar uma dobradinha que foge já desde 2010/11, na época em que André Villas-Boas venceu praticamente tudo ao leme dos azuis e brancos. Essa foi, aliás, a última vez que os dragões levantaram a Taça de Portugal. De lá para cá, seguiram-se duas finais perdidas - uma frente ao Sp. Braga, em 2015/16, e outra diante do Sporting, na época transata -, duas presenças nas meias-finais, duas quedas na quarta eliminatória, uma na terceira eliminatória e outra nos oitavos-de-final. Esse facto, aliado ao dado de o jogo ser frente ao eterno rival Benfica, catapultam ainda mais a vontade dos jogadores portistas de erguer o segundo troféu da época.