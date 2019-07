Alex Telles: «Os equipamentos mostram muito do que é a nossa força»

No dia em que comemora três anos de FC Porto, Alex Telles é um dos rostos que vai participar na cerimónia de apresentação dos novos equipamentos dos dragões.Uma oportunidade pela qual o lateral brasileiro assume estar feliz, acima de tudo pela oportunidade de voltar a poder "sentir a emoção dos adeptos"."Esta cerimónia calhou no dia certo, no dia em que faço três anos de FC Porto. Estou cá mais um ano a fazer parte dessa festa tão bonita, cada ano que passa fica mais especial, torna-se um sentimento mais bonito. É bom estar junto dos adeptos a sentir essa emoção, para que possamos fazer dessa emoção algo positivo para a época", começou por dizer assumindo que estava ansioso por voltar."Nós sentimos falta. Passamos o ano inteiro com a pressão e com o carinho dos adeptos, nas férias descansamos a cabeça e o físico, mas no final já pensamos em voltar e estar aqui. Só dá vontade de fazer parte da festa", acrescentou.A conquista do campeonato é o grande objetivo dos dragões para a nova temporada e Alex Telles não tem dúvidas de que os novos uniformes demonstram a força dos azuis e brancos na perseguição dessa meta.O nosso pensamento é voltar a conquistar o campeonato porque esse título nunca devia ter saído daqui. Vamos em busca disso. Esse equipamento mostra muito o que é a nossa força", concluiu.