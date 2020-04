Alex Telles queria cruzar para Jardel e o ex-goleador respondeu: «Era só pegar os prémios»

Mário Jardel e Drulovic estiveram esta segunda-feira no programa 'FC Porto em casa', transmitido nos canais oficiais do clube, e Alex Telles não perdeu a oportunidade de questionar o compatriota e antigo goelador dos dragões.





"Joguei em três clubes em que o Jardel também jogou [FC Porto, Grémio e Galatasaray]. Mando-lhe um abraço. Fico imaginando como seria poder cruzar para ele", escreveu o lateral-esquerdo, numa mensagem que não ficou sem resposta por parte de Jardel, com muita brincadeira à mistura."Era só passar secretaria para pegar os prémios de vitória", respondeu, entre muitos risos, o ex-goleador, que, depois, também endereçou grandes elogios ao atual lateral-esquerdo do FC Porto: "Alex Telles tem um pé esquerdo espetacular. Era o Sérgio Conceição na direita, Drulovic e Alex Telles na esquerda e eu na frente. Ia dar muito. Ele cruza do jeito que eu gosto, forte e tenso."