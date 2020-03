Alex Telles recorda o golo ao Portimonense: «Sensação maravilhosa, de dever cumprido»

Alex Telles tem estado em evidência esta temporada no capítulo da finalização, sendo um dos melhores marcadores do FC Porto no total de todas as competições, mas houve um golo em concreto que acabou por ficar na rotina de todos os portistas.





Nada mais, nada menos do que o golaço anotado contra o Portimonense, ao minuto 89, que permitiu aos dragões saltarem à condição para a liderança do campeonato ainda na jornada 22 e que, assim, impediu o rival Benfica de fugir no topo da classificação - as águias venceram o Gil Vicente no dia seguinte e recuperaram a liderança.Ora, em declarações aos meios oficiais azuis e brancos, Alex Telles recordou esse golo e explicou o que pensou na altura em que rematou, bem como que sentiu quando a bola entrou."Foi uma sensação maravilhosa, de alívio, de dever cumprido, de saber que conseguimos uma vitória com muito trabalho de toda a quipa. O Portimonense estava muito fechado e acho que a única forma de fazer golo era de longa distrância ou de bola parada. Recebi a bola em frente à baliza e fui feliz no remate. Fui muito feliz. Mas há que ressaltar o acreditar de todos, que nos deua vitória", apontou o lateral, que garantiu ainda que prefere optar pela força e não tanto pelo jeito.Por características própria e por jogar mais longe da baliza, prefiro a força. Pode dificultar mais a vida ao guarda-redes. Os meus cruzamentos também são de certa forma mais fortes. Prefiro usar a força, o jeito deixo para um livre lateral ou frontal. Então, se escolher um escolho o remate com mais força", referiu.