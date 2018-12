Alex Telles: «Sei o que estou a render e até onde posso chegar»

O FC Porto já tem os oitavos de final da Liga dos Campeões assegurados, resultado de que "o trabalho está a ser muito bem feito", nas palavras de Alex Telles."Diariamente damos o nosso melhor. Sabemos que o nível de concentração na Champions é maior e acho que estamos de parabéns por isso, por em cada jogo mantermos o nível de concentração. Encontramos equipas de outra países, com outras dinâmicas, e, portanto, para nós, é uma satisfação muito grande estar em primeiro", afirmou o lateral dos dragões esta segunda-feira em conferência de imprensa ao jogo com o Galatasaray.E prosseguiu: "A Champions, um palco que todos os atletas buscam, e a representar o FC Porto, é motivação maior. Esses jogos são mais difíceis pela concentração, mas o desafio é continuar com o mesmo espírito e continuarmos a fazer o que temos feito. Cada jogo tem a sua história, mas o principal é não mudar nada e a partir do primeiro minuto entrar concentrado e motivado"."Tenho a consciência de que na época passada correu tudo bem. Todos vão esperar o meu nível máximo. Espero estar sempre todas as partidas no meu maior nível. Tenho consciência, sei do potencial, sei o que estou a render e sei até onde posso chegar. O míster fala muito comigo e eu trabalho diariamente para que tudo corra melhor. Sou muito exigente comigo mesmo".Alex Telles recordou ainda a temporada que viveu no Galatasaray, recordando com "carinho" a equipa turca. "Na época em que jogava aqui, houve uma mudança de treinador e de atletas. Saí daqui com o título, o que foi muito importante. O carinho fica sempre. Acompanho de alguma forma como passo e torço sempre para que possam vencer".