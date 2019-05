Alex Telles: «Sempre procurei o melhor para o clube e estou muito grato»

Alex Telles, jogador do FC Porto, esteve esta quinta-feira no museu do clube onde deixou a camisola com a qual se estreou na seleção do Brasil, em março, no Estádio do Dragão, frente ao Panamá. O jogador assim tinha prometido e agora cumpriu, na presença dos pais e de Pinto da Costa."Era algo que eu já tinha prometido a mim mesmo. Se chegasse à seleção brasileira enquanto jogador do FC Porto, era o mínimo que podia fazer. Queria dar a minha primeira camisola da seleção brasileira ao clube, por me ter ajudado na minha carreira para alcançar este feito tão especial na minha carreira e por me ter estreado no Estádio do Dragão", frisou o brasileiro, em declarações ao Porto Canal reproduzidas também no site dos dragões.O lateral, que pode estar de saída neste verão, falou quase em tom de despedida, agradecendo todo o apoio que sempre recebeu na Invicta: "O FC Porto sempre me proporcionou muitas alegrias, por isso estou grato para com o clube. O presidente sempre foi uma pessoa muito correta comigo, sempre me passou muita confiança. Sinto-me realizado por estar aqui, a dar esta pequena prenda ao clube, por tudo o que o presidente, a equipa técnica, o míster e toda a equipa fizeram para podermos lutar por todos os nossos objetivos".Garantindo tratar-se de "um atleta que sempre procurou o melhor para o clube", Alex Telles recordou a primeira vez em que visitou o museu: "Vi a camisola do Hulk, motivou-me e deixou-me com um sentimento de objetivo a cumprir. Sabia que estava a chegar a um grande clube e que poderia chegar à seleção brasileira como jogador do FC Porto. A partir daí, o objetivo ficou claro e estou muito feliz por poder deixar a minha camisola junto a outras de jogadores que foram e são exemplos a seguir. Quem sabe se eu não poderei ser um exemplo para as crianças que veem estas camisolas, que veem tudo o que fizemos pelo clube e que possam seguir o mesmo caminho".