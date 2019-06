Alex Telles: «Sinto-me bem no FC Porto»

Apesar de ter contrato com o FC Porto até 2021 e de estar blindado por uma cláusula de 40 milhões de euros, Alex Telles tem sido apontado como alvo do Atlético Madrid ao longo das últimas semanas, um rumor que ganhou mais força ontem, nas redes sociais, através de uma suposta conversa com um amigo. No entanto, esse é um tema que o lateral não comenta, quer por estar focado em "aproveitar as férias", quer por estar ligado aos dragões, clube no qual garante sentir-se em casa.

"Sinto-me muito bem em Portugal e no FC Porto. É um clube fantástico, que joga sempre a Liga dos Campeões e que disputa sempre títulos. Tem uma estrutura fantástica", explicou, em entrevista à Rádio Gaúcha Serra.

Na última temporada, Telles foi uma das peças mais importantes no plantel azul e branco, tal como comprovam os 53 jogos em que foi opção. Um número que deixa o camisola 13 "orgulhoso" e que gera, acima de tudo, uma vontade de fazer ainda mais e melhor.

"Esta época foi muito boa. Fiz 53 jogos e praticamente sempre os 90 minutos. A cada ano que passa tenho tido números expressivos e espero que a próxima traga mais", apontou, numa análise individual que acabou por desaguar no jogo com a Roma, para a Liga dos Campeões, no qual o lateral foi crucial, com um golo no prolongamento.

"Foi um dos jogos mais importantes da minha carreira. Tínhamos perdido 2-1 em Roma e precisávamos de ganhar 1-0, mas acabámos por ter de marcar três. O penálti no prolongamento foi especial e é uma história que vou contar aos meus filhos", garantiu.

Em termos coletivos, a época terminou de forma mais agridoce do que o jogo com os romanos, com a perda do campeonato e da Taça de Portugal, mas, para Telles, a caminhada foi quase perfeita.

"Fizemos uma época muito acima da média. Chegámos até à última em todas as competições. Podia ter sido perfeita se tivéssemos conseguido os títulos", frisou.