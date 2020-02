Alex Telles sobre o golo: «O mister já me f**** a cabeça para chegar mais à frente»

Alex Telles, lateral esquerdo do FC Porto, apontou o golo da vitória dos dragões sobre o Portimonense, por 1-0, na 22.ª jornada do campeonato nacional, já perto do final do encontro e com uma verdadeira 'bomba' do meio da rua. O jogador brasileiro confessou que Sérgio Conceição já lhe tinha dado indicações para subir no terreno.





Sérgio Conceição em sprint, jogadores eufóricos e adeptos loucos: as reações ao golo de Alex Telles



"O mister já me f**** a cabeça para chegar mais à frente. Insistiu comigo ao intervalo e fui feliz, mas o golo é de toda a equipa", começou por dizer aos microfones da Sport TV e ainda acrescentou: "Foi um golo de lavar a alma, mas, como falei na roda, esse golo não foi só meu. É de toda a equipa e de todo o estádio e o mar azul que nunca abdicou do espírito de acreditar."Telles foi eleito o homem do jogo e ao receber o troféu dedicou-o a Marega. "Dedico o golo e o prémio ao Moussa [Marega] porque foi uma semana complicada, mas estamos com ele. Não só nós, mas todos demonstraram carinho por ele", salientou.Já sobre o facto de passar, pelo menos, uma noite na liderança o lateral frisou que é sempre bom. "Liderança é um óptimo gozo. Trabalhamos para isso. Viemos para esta cidade para ajudar o FC Porto a ganhar todas as competições. Hoje dormimos no primeiro lugar e é com esse intuito que vamos continuar a trabalhar porque é um lugar que não queremos mais largar", destacou.Relativamente ao cansaço apresentado pela equipa, Alex Telles disse que é normal, mas que a equipa dá sempre tudo: "Quem vem cá sabe que jogámos com intensidade e é por isso que as equipas se apresentam fechadas, mas não desistimos e agora estamos em primeiro lugar. Confesso que há um certo cansaço, porque não é fácil jogar a cada três, quatro dias, mas quem joga num clube gigante como é o FC Porto tem de estar sujeito a isso. Não somos melhores hoje, nem eramos os piores antes. Continuamos os mesmos que já estiveram a sete pontos."