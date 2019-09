Alex Telles: «Temos uma linha de trabalho e isso não muda de jogo para jogo»

Depois da vitória no domingo para a Liga, o O FC Porto recebe novamente o Santa Clara na quinta-feira, às 21 horas, jogo da 1.ª jornada do Grupo D da Taça da Liga. Alex Telles reconhece que os dragões esperam dificuldades perante um adversário que, há poucos dias, 'tirou apontamentos' sobre os "pontos fracos e fortes" dos dragões."Para nós, a Taça da Liga é uma competição importante, prova que o clube ainda não venceu. Temos a responsabilidade de entrar cada vez mais concentrados e focados para vencer. Para chegar à final, precisamos de começar com o pé direito, contra uma equipa que tem muita qualidade, como demonstrou no domingo. Espero um jogo complicado mas temos de estar focados no que temos de fazer, independentemente de quem jogar, de quem estiver em campo, a forma de trabalhar é a mesma e o espírito é o mesmo. Temos uma linha de trabalho e isso não muda de jogo para jogo. Obviamente que jogando contra a mesma equipa depois de três dias, o adversário acaba por ver os nossos pontos fracos e fortes, a forma de jogar pode mudar um pouco", afirmou o lateral citado pelo site do FC Porto.E prosseguiu, avaliando o calendário intenso: "Estamos sempre muito preparados, trabalhamos de forma muito intensa. Não só os que estão a jogar, mas toda a equipa está a trabalhar de forma incrível, o espírito está a ser muito bom, o sacrifício nos treinos, a forma como os jogadores se entregam ao trabalho. Independentemente de quem jogar, vai estar bem fisicamente e psicologicamente para dar o seu melhor", assegurou.Alex Telles abordou ainda o prémio que recebeu da Liga por ter sido o melhor defesa do mês de agosto, um dos três galardões que jogadores do FC Porto receberam relativos ao mês passado - Marchesín e Zé Luís foram também agraciados."Isso é fruto do trabalho coletivo. Fico feliz por ter recebido o prémio e também pelos meus companheiros. É a consequência do trabalho diário. Vencemos nós os prémios mas eles também são dos nossos companheiros. Os números estão aí porque todos lutam pelo mesmo objetivos e isso acaba por se refletir nos desempenhos individuais. Quero agradecer também a forma como o mister trabalha connosco, deixando-nos tranquilos e focados para darmos o nosso melhor a cada jogo."