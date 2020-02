Alex Telles: «Temos uma nova oportunidade e estamos mais calejados»

Alex Telles marcou o golo inaugural do FC Porto, que esta noite venceu o Académico de Viseu por 3-0 e apurou-se para a final da Taça de Portugal. À Sport TV, o lateral-esquerdo garantiu que os dragões estão preparados para novo clássico com o Benfica, depois de na época passada terem perdido no Jamor diante do Sporting.

Análise:





"A equipa assimilou bem o que foi feito nos treinos. Entrámos bem, marcámos e na segunda parte alcançámos a tranquilidade. Temos tido uma série exigente, mas quem está a entrar está a dar conta do recado. Estamos de parabéns, estamos pela segunda vez no Jamor. Agora é focar no campeonato"

Nova final:

No ano passado, só sabemos o que custou a final. Estivemos perto, fizemos um bom jogo, mas aconteceu assim. O futebol é detalhe. Agora temos uma nova oportunidade, uma segunda chance e estamos preparados, mais calejados e vamos com o intuito de ganhar."

Assistências e golos:

"Assistência dá muito prazer, mas este ano estou a fazer mais golos. Estou a sentir-me bem. Acredito no meu trabalho, na confiança que o míster me passa. Estou a marcar golos, já levo três golos de bola corrida, o que significa que estou a aparecer com mais qualidade na frente e isso é resultado do trabalho. Sinto-me cada vez mais confiante para dar o melhor pelo FC Porto."