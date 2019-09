Alex Telles: «Tivemos um início complicado, mas acontece com todos»

Alex Telles reconhece que o FC Porto teve um arranque de época difícil, mas tem conseguido melhorar. O lateral dos dragões ressalvou ainda a importância da vitória na Luz, revelando também o segredo para ter sucesso ao mais alto nível."O FC Porto procura sempre vitórias. Tivemos um inicio complicado, mas acontece com todas as equipas. Tivemos maturidade, trabalhámos e melhorámos. Encontrámos o nosso caminho e temos de dar sequência porque o ano é muito longo.Vitória na Luz foi importante. Não são três pontos mais importantes do que os de ontem. Estamos felizes, sim, porque foi contra um adversário difícil.Segredo para este nível? Trabalhar e saber cuidar do corpo. Temos muitos profissionais que trabalham connosco diariamente no clube. Estou rodeado de pessoas que me ajudam, na recuperação", disse ao Canal 11.