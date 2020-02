Alex Telles tornou-se o lateral com mais golos da história do FC Porto

Alex Telles voltou a ser figura principal na vitória do FC Porto sobre o Portimonense, ao marcar o único golo do encontro, já perto do final.



Um tento que permitiu não só aos azuis e brancos saltarem à condição para a liderança do campeonato, como colocou o próprio lateral-esquerdo na história do clube.



Com aquele que foi o seu 21.º golo com as cores portistas, Alex Telles tornou-se no lateral mais goleador de sempre a representar os dragões, superando João Pinto, que conseguiu 20. Danilo completa o pódio, com 19.