Alex Telles ultrapassa João Pinto

Com o penálti apontado ao Belenenses SAD, Alex Telles aumentou para dez o número de golos marcados nesta edição da Liga NOS, mantendo-se como principal artilheiro dos dragões na prova. Além disso, o lateral ultrapassou João Pinto na lista dos defesas mais goleadores da história portista no campeonato, somando agora 18 golos no principal escalão do futebol português. Está a apenas dois de Geraldão, recorde que, a quatro jornadas do final, ainda pode ser batido no decorrer desta época.

Aos dez golos no campeonato, Alex Telles junta ainda mais dois apontados na Taça de Portugal e na Allianz Cup, totalizando 12 tentos esta temporada, a mais profícua da carreira.