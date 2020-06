Alex Telles vai ter mesmo de ficar em casa

O Conselho de Disciplina (CD) da FPF indeferiu ontem o pedido de despenalização do FC Porto sobre o 2º cartão amarelo visto por Alex Telles contra o Marítimo e, assim, o lateral-esquerdo vai mesmo cumprir um jogo de castigo esta noite.

Na sequência da expulsão do brasileiro, os dragões apresentaram recurso para o CD, alegando que, antes de ter sido advertido com o 2º amarelo, Alex Telles foi alvo de uma infração semelhante de Edgar Costa. Caso esta tivesse sido assinalada, defenderam os dragões, o defesa não faria falta e, por consequência, escaparia a qualquer sanção disciplinar.

Ontem de manhã, quando ainda desconhecia a decisão, Conceição disse estar “na expectativa”. “Gostaria de contar com todos. Caso não possa... paciência”, referiu o técnico.

A respeito de outro indisponível, Nakajima, Conceição reiterou a mensagem das últimas semanas: “Está entregue à direção. Enquanto não fizer parte do grupo e não estiver aqui connosco, não me vou pronunciar.”

Processo disciplinar

Entretanto, o CD instaurou ontem um processo disciplinar ao FC Porto, com base na participação feita pela Comissão de Arbitragem após críticas na newsletter do clube, ‘Dragões Diário’, a Bruno Esteves, VAR no jogo Portimonense-Benfica. O processo seguiu para a Comissão de Instrutores da Liga Portuguesa de Futebol Profissional.