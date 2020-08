Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Alex Telles vê abrir-se porta do Manchester United Ingleses olham para a Liga com outros olhos após sucesso de Bruno e pensam no lateral





COBIÇA. Melhor época da carreira valorizou-o em Inglaterra

• Foto: peter spark / movephoto