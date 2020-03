Alexandre Pinto da Costa exige pedido de desculpas por parte de João Koehler

Alexandre Pinto da Costa reagiu esta sexta-feira às declarações da véspera de João Rafael Koehler, nas quais o empresário colocou em causa a presença do agente em muitos negócios da SAD. Na nota emitida, em seu nome e da SerialSport, o filho do presidente portista diz ser totalmente falso ter "tido qualquer relação comercial com o FC Porto SAD" e exige igualmente um "pedido de desculpas" pelo que foi dito.





"A SerialSport s.a. , e o , Sr. Alexandre Pinto da Costa, na sequência das declarações ontem proferidas (5 Março 2020) pelo Sr João Koehler vem comunicar e informar o seguinte:1- É totalmente falso que a SerialSport tenha tido qualquer relação comercial com o FC Porto Sad . Facilmente comprovável pelos relatórios e contas devidamente auditadas da referida sociedade desportiva.2- Contactámos o Sr João Koehler no sentido de o esclarecer sobre as inverdades proferidas bem como exigir o respectivo pedido de desculpas relativas ás ofensas gravosas.3-Qualquer empresa ou agente desportivo está sujeito à crítica, mesmo dos mais incautos, mas não podemos admitir que se coloque em causa a nossa honorabilidade e que o nosso bom nome seja usado para ataques sem qualquer tipo de fundamento e com outros objectivos bem escrutinados .4-As mentiras , falsidades e calúnias levantadas tendo como alvo esta empresa e o Sr Alexandre Pinto da Costa, serão respondidas da forma adequada.SerialSport s.a. /Alexandre Pinto da Costa "