«Alguém consegue explicar?»: FC Porto incrédulo com o "drama" criado em torno do jogo com o Boavista

O FC Porto questiona esta sexta-feira o "drama" em torno do dérbi com o Boavista, agendado para o próximo dia 23, e o pedido de reagendamento do mesmo por se tratar da noite de São João. No Dragões Diário, os azuis e brancos não deixam igualmente de apontar o dedo aos jogos à porta fechada e sublinham: "Alguém compreende como é que se pode colocar em causa um evento realizado num espaço aberto onde cabem mais de 50 mil pessoas e onde só estarão 189, precisamente na mesma cidade e na mesma noite em que haverá o espetáculo "Deixem o Pimba em Paz" num espaço muitíssimo mais pequeno e com muito mais gente concentrada?"





"Sempre que se pensa que é difícil inventar um novo tipo de episódios insólitos no futebol português, surge logo um novo e muito original. Há quase um mês, a 22 de maio, foi divulgado o calendário das últimas dez jornadas do campeonato. Todos os que o consultaram repararam que o dérbi entre o FC Porto e o Boavista tinha sido agendado para 23 de junho, na noite de São João. Passaram várias semanas e ninguém viu qualquer problema. De repente, a menos de uma semana da sua realização, num momento em que as equipas trabalham em função de uma planificação que incluía aquele encontro naquele dia, naquela hora, parece que passa a ser imperativo reagendá-lo. Alguém consegue explicar como é que um jogo no Porto na véspera de São João é um drama e um jogo em Lisboa na véspera de Santo António, o Sporting-Paços de Ferreira, foi algo perfeitamente pacífico? E alguém compreende como é que se pode colocar em causa um evento realizado num espaço aberto onde cabem mais de 50 mil pessoas e onde só estarão 189, precisamente na mesma cidade e na mesma noite em que haverá o espetáculo "Deixem o Pimba em Paz" num espaço muitíssimo mais pequeno e com muito mais gente concentrada?", questionam os dragões.Recorde-se que Rui Moreira e Eduardo Vítor Rodrigues, autarcas de Porto e Gaia, respetivamente, recomendaram o adiamento do dérbi entre FC Porto e Boavista, marcado para terça-feira, noite de São João. De acordo com as informações recolhidas por, este é um pedido ao qual a Liga dificilmente acederá , uma vez que obrigaria o tema a ir à Comissão Permanente de Calendários e qualquer alteração teria implicações em todo o calendário já conhecido.