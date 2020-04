Álvaro Pereira explica saída: «O FC Porto estava mais preocupado em vender»

Ao fim de três temporadas de azul e branco, Álvaro Pereira saiu do FC Porto e rumou ao Inter Milão. No entanto, essa é uma decisão da qual o lateral agora se arrepende de ter tomado, mesmo tendo justificação para ter aceite outros ares na altura.





"Na altura, o Fucile e o Cristián Rodriguez já não estavam. E eu lembro-me que tive uma discussão forte com o Vítor Pereira, mas coisas de futebol. Depois disso disse-lhe que se tivesse que ficar ficava, mas que se tivesse proposta, saía. O ano seguinte o FC Porto procurava mais vender do que reforçar. Deixámos a fasquia tão alta que eu disse que se queriam vencer ou lutar por elaa Liga dos Campeões, tínhamos de nos reforçar bem. Disseram para ficar tranquilo. Nessa altura, o meu desejo profissional era conseguir coisas. Eu entendi que o FC Porto procurava ganhar a nível nacional. Mas sempre procurando vender mais do que comprar. E eu disse que se era assim, queria sair", assumiu, garantindo, ainda assim, que este foi "o maior erro da carreira".