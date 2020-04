Álvaro Pereira: «O FC Porto foi o clube onde fui mais feliz»

Álvaro Pereira passou três anos ao serviço do FC Porto e, oito anos depois da saída, não tem dúvidas de que essa foi a etapa mais bonita da carreira.





"Foi o clube onde fui mais feliz. Foram três anos muito bonitos. E isto tem que ver com isto de pegar a identidade do clube. Eu cheguei com o Fucile. Aliás, é uma história bonita. Encontrámo-nos num aeroporto da Argentina, fizemos o voo juntos e desde aí o Fucile não me largou mais. Fez tudo para que me adaptasse rápido. Quando cheguei estava no Sissoko. O Sissoko foi vendido, teve o problema com o Milan e voltou. Depois saiu para o Lyon. Mas o Jesualdo falou sempre comigo e tranquilizou-me. Foi um treinador que me marcou muito", referiu, em declarações ao programa "FC Porto em Casa", da FC Porto TV.Mas se assinar pelo FC Porto foi a melhor decisão da carreira, sair foi precisamente o contrário. E o lateral explicou porquê."Sair do FC Porto foi a pior decisão da minha carreira. Se fosse hoje, já não saía. Foi um erro", garantiu.