Álvaro Pereira recorda brincadeiras de Ukra e Castro: «O FC Porto para eles era a Disney»

Álvaro Pereira foi um dos convidados do programa "FC Porto em Casa", da FC Porto TV, juntamente com Jorge Fucile. Os dois jogadores estiveram a lembrar a etapa que passaram no Dragão, sendo que coube ao lateral-esquerdo contar uma das histórias que mais gargalhadas provocou: a de que Ukra e Castro eram a 'pior' dupla.





"A pior dupla era o Ukra e o Castro. Que gajos chatos. Eram doidos. Acho que para eles o FC Porto era a Disney. Procuravam sempre brincar. Quando treinavam, treinavam forte, mas depois tínhamos de ter cuidado com eles", lembrou, entre risos, salientando que esta era a prova de que o grupo de trabalho era uma família.