Álvaro Pereira recorda o ambiente de Disney e... de 3.ª Guerra Mundial no FC Porto

Álvaro Pereira recuou no tempo para abordar a sua saída do FC Porto para o Inter Milão, consumada no verão de 2012. O agora jogador do River Plate, do Paraguai, assumiu que "não foi o melhor momento" para deixar os dragões e lembrou a diferença de mentalidade entre os portistas e os transalpinos.





"Não foi o melhor momento para sair. Cheguei a um Inter que vinha de ganhar o triplete, estava em reestruturação e tinha outra mentalidade. No FC Porto, quando ganhavas parecia a Disney, quando perdias era a 3.ª Guerra Mundial. No Inter foi muito diferente", referiu Álvaro Pereira, em declarações ao portal '90min'."Um dia, estávamos a perder por 3-0 frente à Atalanta e acabou por ficar 3-2. No final do jogo, entrou um dirigente no balneário, bateu palmas e disse-nos que 'nem sempre se pode ganhar'. Para mim, foi como levar com um punhal nas costas. Sabia onde estava a jogar e sabia que tínhamos de vencer sempre todos os jogos. Aí questionei se teria tomado a decisão certa ao sair de Portugal", apontou o lateral uruguaio, de 34 anos.