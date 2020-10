Alvo do FC Porto marca pelo Grémio e dá a entender que foi a despedida

Pepê, avançado do Grémio pretendido pelo FC Porto, marcou esta noite um golo no clássico de Porto Alegre frente ao Internacional, no Brasileirão, e no final deixou uma mensagem nas redes sociais em tom de despedida.





The last dance... — Pepê (@25pepe_) October 3, 2020

O jogador escreveu no Twitter "last dance..." [última dança], o que pode indicar que este poderá ter sido o seu último jogo com a camisola do Grémio.Pepê marcou o primeiro golo, a passe de Marcelo Lomba, mas o Internacional acabou por empatar depois a partida.