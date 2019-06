Alvos do FC Porto chamados pela Argentina para os Jogos Panamericanos

Matías Zaracho e Matías Vargas, dois jogadores apontados como potenciais alvos do FC Porto para reforçar a equipa de Sérgio Conceição na próxima época, foram convocados por Fernando Batista, selecionador da equipa de sub-23 da Argentina, para os Jogos Panamericanos, que terão lugar em Lima, no Peru, entre os dias 26 de julho e 11 de agosto.

Se um deles ou ambos vierem a ser contratados pelos dragões, é certo que vão falhar o arranque oficial da época, principalmente a 3ª pré-eliminatória da Champions, o que seria um problema para o técnico portista, uma vez que os alvicelestes têm naturais aspirações na competição.

Zaracho, do Racing, e Vargas, ligado ao Vélez Sarsfield, foram duas das revelações do futebol argentino na última época, pelo que a chamada de ambos à seleção olímpica acaba por ser tida como natural. De resto, Zaracho estava entre os pré-convocados de Lionel Scaloni para a Copa América, mas uma lesão fez com que perdesse espaço. Certo é que ambos poderão ver aumentada a sua cotação nesta prova.