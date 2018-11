Amaral: «Talvez Casillas desconfiasse até de si próprio...»

Com um rendimento desportivo que fala por si, Casillas desfez quaisquer dúvidas sobre a sua importância no FC Porto. Amaral já o apreciava, mas vê algo novo no guardião desde a reta final da última época. "Temos de separar a fase da sua saída do Real Madrid do momento atual, que até já vem de 2017/18. Agora percebe-se que o compromisso do Casillas com o clube e a cidade é total. Vê-se que está confortável... Antes talvez tivesse alguma coisa mal resolvida, talvez até desconfiasse de si próprio, das suas capacidades, pela forma como saiu do Real Madrid", comentou o ex-guardião, a Record, valorizando a escolha de Iker em continuar no Dragão: "Diz muito sobre o seu caráter. Para ele o mais importante é jogar a alto nível. Fê-lo toda a vida e não quer perder essa sensação."