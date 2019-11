Ambiente de dérbi deverá dar algumas multas

O dérbi da cidade do Porto continua a ser intensamente vivido pelos adeptos de FC Porto e Boavista. Ontem, o Estádio do Bessa não teve lotação esgotada (longe disso), mas o ambiente foi empolgante e logo desde os momentos que antecederam o apito inicial de Nuno Almeida.

Um dos topos do recinto esteve preenchido por apoiantes do FC Porto, enquanto do lado oposto, na bancada superior, marcou presença a claque do Boavista, sendo que nas bancadas centrais foi realizada uma coreografia recorrendo a bandeiras com as cores do emblema axadrezado.

Desde cedo os adeptos entoaram cânticos de incentivo às suas equipas, mas também com insultos ao adversário à mistura. Foram ainda lançados alguns petardos antes do encontro, motivo pelo qual se gerou uma intensa nuvem de fumo dentro do perímetro das bancadas do Bessa. Nos instantes finais, e perante a confirmação do triunfo portista, foram lançados mais petardos, da bancada dos azuis e brancos. Os delegados da Liga terão tomado nota de tudo. Nos próximos dias serão conhecidas, por certo, algumas multas...