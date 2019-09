Ambiente muito mais... morno

As previsões já apontavam para uma casa com muitas cadeiras vazias, sendo natural a diferença que se faz sentir, também nas bancadas, entre a milionária Champions e a Liga Europa. O nome e o poderio do adversário suíço, que trouxe cerca de 600 adeptos , também não convidavam, mas a realidade é que o jogo de ontem é neste momento a pior assistência da época no Dragão, com 32.929 espectadores. Mas vem já aí a Taça da Liga para bater negativamente estas contas, como é também tradicional. A verdade é que nos jogos com o Rangers e com o Feyenoord as coisas já devem ser bem diferentes... para melhor.