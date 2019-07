América oficializa transferência de Marchesín para o FC Porto

O América oficializou, esta quarta-feira, a transferência de Agustin Marchesín para o FC Porto, confirmando a notícia adiantada por Record em primeira mão. Através de um comunicado, o emblema mexicano deu conta da saída definitiva do guarda-redes para uma "das equipas mais importantes de Portugal e da Europa"."O América chegou a acordo para a venda definitiva do guarda-redes Agustin Federico Marchesín a uma das equipas mais importantes de Portugal e da Europa: o FC Porto", pode ler-se na nota emitida.O Club América agradeceu ainda ao guardião o "esforço e dedicação" e deixou ainda uma mensagem de boa sorte para esta nova etapa.O negócio, refira-se, irá fazer-se por 7,2 milhões de euros, valor que pode chegar aos 8,5 milhões quando contabilizados todos os encargos do mesmo.