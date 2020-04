Andorinha voa com a bênção de San Iker

João Costa, também conhecido no meio futebolístico como Andorinha, escolheu Espanha para prosseguir a carreira, depois de não ter conseguido conquistar o seu espaço no FC Porto, clube onde se formou, nem sequer em Portugal. Atualmente na equipa do Granada B, depois de experiências no Cartagena e no Mirandés, o guarda-redes, de 24 anos, recordou o momento em que recebeu o convite para jogar em Espanha e os conselhos que ouviu de Iker Casillas, um ídolo de infância.





"Perguntei-lhe como era a 2.ª Divisão B e o Cartagena. Ele falou-me muito bem de Espanha. Aconselhou-me a vir para o Cartagena e também falei com outros companheiros que estão em Espanha. Isso ajudou-me muito na decisão de vir", referiu João Costa, em declarações ao diário 'As'.De resto, o jovem guardião, só tem palavras elogiosas para o homem com quem partilhou o balneário do FC Porto durante duas épocas."O Iker é um exemplo para todos, é um fenómeno e uma lenda do futebol. É impossível um professor melhor. Foi durante cinco épocas o melhor guarda-redes do Mundo e sinto-me agradecido por ter estado com ele. Foi uma ajuda muito grande para mim", prosseguiu.De resto, Andorinha está a cumprir o período de quarentena em Granada, longe da família, com quem vai mantendo contacto diário. "Estou em Granada e tenho a minha família toda em Portugal, é o que me custa mais. Graças a Deus que toda a minha família está bem e mantemos contacto diário, o que me deixa mais tranquilo", revelou o guarda-redes.