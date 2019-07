André Pereira cedido ao V. Guimarães

André Pereira, avançado do FC Porto, vai ser emprestado ao V. Guimarães, segundo avançou o Guimarães Digital e o nosso jornal confirmou. O jogador, de 24 anos, vai jogar na cidade berço por uma temporada.





Com a chegada de Zé Luís e sem se perspetivarem saídas de avançados do plantel portista, André Pereira estava sem espaço na equipa de Sérgio Conceição e assim tem a oportunidade de voltar a mostrar o seu valor na liga portuguesa.Recorde-se que em 2017/18 também foi cedido, por meia época, ao V. Setúbal. Em Guimarães, o novo técnico Ivo Vieira ganha mais uma opção para o ataque, até porque Welthon pode estar de saída já que o avançado brasileiro não foi sequer para estágio com a equipa.