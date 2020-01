André Pereira confirmado no Saragoça

O Saragoça confirmou esta sexta-feira, em comunicado emitido no seu site oficial, a chegada do avançado português André Pereira. De acordo com a nota dos espanhóis, o dianteiro português de 24 anos é reforço a título de empréstimo até final da temporada, estando a sua apresentação marcada para os próximos dias, ainda em horário a definir.





Cedido no início da temporada ao V. Guimarães, André Pereira disputou 19 encontros pelos minhotos na primeira fase da temporada, dez deles enquanto titular, período no qual totalizou três golos (dois na Liga NOS e um na Liga Europa). Agora, aos 24 anos, abraça a sua primeira aventura no estrangeiro, ao serviço de uma equipa que é atualmente quarta colocada na Segunda Divisão.