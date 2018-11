André Pereira e a estreia no Dragão: «Fiz uma tatuagem com as coordenadas do estádio»

André Pereira chegou à equipa principal do FC Porto para ficar. Esta temporada, o avançado já foi utilizado em 11 partidas e leva três golos apontados, mas nem por isso esquece a estreia pelos azuis e brancos, que aconteceu na época transata, diante do Portimonense, em jogo da Taça de Portugal.Em declarações aos meios oficiais do clube, André Pereira falou sobre o momento em que pisou o relvado do Estádio do Dragão pela primeira vez, uma memória que guarda com especial carinho e que, inclusive, tatuou na perna esquerda de forma original."Tenho uma tatuagem das coordenadas do estádio na perna. Sempre quis fazer uma tatuagem e não sabia bem o que fazer e tinha de ser um momento marcante. E que momento mais marcante que a minha estreia no Estádio do Dragão? Como não queria nada grande e isto eram só números, achei por bem pôr as coordenadas do estádio e a data em que me estreei", começou por dizer, antes de entrar nos detalhes da estreia."Foi contra o Portimonense, estávamos empatados 1-1 e eu estava na linha para entrar quando eles fizeram o 2-1. Eu já estava nervoso, então entrar a perder fez o nervosismo explodir. Mas depois as coisas começaram a correr bem, empatámos e depois conseguimos a vitória, que foi muito importante para passar à próxima fase da Taça. Foi uma estreia de sonho", acrescentou.Formado nas escolas dos dragões e adepto dos azuis e brancos desde sempre, André Pereira tem uma ligação umbilical ao FC Porto, algo que, segundo o próprio, torna cada entrada no Estádio do Dragão especial."Sempre que entro dá um arrepio na barriga e é sempre muito emocionante. Cresci nesta cidade, este é o clube do meu coração. Poder jogar, pisar este relvado e olhar para as bancadas e saber que já estive ali é um sentimento único e inexplicável", referiu.Questionado sobre onde estava no dia da inauguração do reduto azul e branco, o avançado assumiu que estava no estádio e que viu "o jogo de apresentação contra o Barcelona", acompanhado do pai. "Lembro-me do golo do Derlei e da estreia do Messi. Foi um momento que marcou porque vi a estreia de um dos melhores jogadores do mundo", apontou.Na hora de escolher as melhores memórias vividas na nova casa portista, André Pereira recordou os 5-0 ao rival Benfica e o golo de Kelvin."Um dos momentos que me ficou na memória foi o 5-0 ao Benfica, estava aqui com amigos, tinha lugar anual. Os adeptos do Benfica estavam aqui perto e ainda deu mais gozo dar cinco", começou por dizer, falando depois do golo do brasileiro, aos 90+2. "Lembro-me que me abracei a pessoas que não conhecia de lado nenhum. Foi um momento inesquecível", concluiu.