André Pereira: «Estamos muito fortes»

André Pereira considerou a vitória do FC Porto frente ao Benfica por 3-1 justa e destacou a boa exibição dos dragões."Se um clássico não for intenso e bem jogado é pena. Quisemos dar um bom espetáculo, tanto para os adeptos do FC Porto como do Benfica. Conseguimos a vitória e queremos muito ganhar este título. Já no sábado teremos nova batalha e a oportunidade de vencer este título. O Benfica também esperou atrás da linha do meio-campo e explorou o contra-ataque, nós nem sempre tivemos o equilíbrio necessário para travar esses momentos. Todos os que vieram ao estádio divertiram-se e isso é o mais importante", referiu.André Pereira manifestou-se ainda feliz com as oportunidades. "O mister acredita em mim e eu nele. Estamos unidos, queremos muito ganhar este título e todos os outros a nível nacional e também fazer boa figura na Liga dos Campeões. Estamos muito fortes, grupo muito muito unido."