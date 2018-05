Os 11 golos marcados pelo ponta-de-lança no FC Porto B na primeira metade da época não só lhe valeram a mudança para Setúbal em janeiro, na vaga de Gonçalo Paciência, como, antes, a chamada à equipa principal pela parte de Sérgio Conceição. André Pereira realizou duas partidas pelos dragões e seguiu para o Bonfim, onde deixou a sua marca, com quatro golos – um deles o melhor do mês de março – em 13 partidas. O avançado, de 23 anos, deixou uma boa imagem no Setúbal, onde tem as portas abertas para um regresso na próxima temporada, mas o seu futuro permanece indefinido. Com contrato válido até ao final de 2018/19, também André Pereira está referenciado por vários emblemas da Liga NOS, que neste caso até poderão tentar tirar partido da iminente entrada do avançado no seu último ano de ligação à SAD.