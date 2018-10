André Pereira: «Sabíamos que o Varzim ia ser uma equipa muito complicada»

, André Pereira, avançado dos dragões, lembrou que o FC Porto estava avisado para as dificuldades que os poveiros podiam criar e apontou à final four para a conquista de um título inédito para os azuis e brancos."Foi um jogo muito difícil, já sabíamos que o Varzim ia ser uma equipa muito complicada e organizada, à imagem do futebol português atual, em que qualquer equipa da segunda liga tem jogadores muito competitivos e uma organização muito boa. Os treinadores também trabalham cada vez melhor. Sabíamos que vinham tentar um bom resultado, nós fizemos o nosso trabalho e ainda bem que isso aconteceu. Saímos com uma vitória, não foi fácil mas o que importa são os três pontos nesta fase para podermos chegar à final", destacou o avançado de 23 anos, que ambiciona vencer a Allianz Cup: "Este é um dos poucos títulos que se pode ganhar com poucos jogos e é isso que nós queremos, chegar à final four e ganhar este título, que é o único que o FC Porto ainda não tem".Sérgio Conceição operou várias alterações no onze e André Pereira lembrou a primeira parte menos positiva: "Mostrou que confia em todos os jogadores, claramente que a nossa primeira parte não correu bem, o entrosamento não foi uma melhor porque era uma equipa totalmente remodelada, mas na segunda parte conseguimos estar ao nosso nível e dar a volta ao resultado", concluiu o avançado que fechou o marcador diante do Varzim.