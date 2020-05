André Villas-Boas agradecido a Pinto da Costa após elogios públicos

André Villas-Boas não escondeu a sua satisfação pelo facto de Pinto da Costa o ter indicado como um bom candidato à presidência do FC Porto.





"Obrigado, Presidente", escreveu o técnico, de 42 anos, no Instagram, referindo-se à passagem da entrevista concedida pelo atual presidente ao 'Jornal de Notícias', onde este incluiu o treinador do Marselha entre quatro nomes de potenciais candidatos que o poderiam fazer recuar na intenção de se recandidatar. Os outros são António Oliveira, Vítor Baía e Rui Moreira.Ainda no Instagram, André Villas-Boas fez mais uma publicação onde reforçou o seu apoio a Pinto da Costa para continuar à frente dos dragões.