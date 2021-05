André Villas-Boas e a adrenalina dos ralis... e do FC Porto

André Villas-Boas vai participar no Rali de Portugal pela sua equipa 'Race for Good', que agrupa algumas associações de caráter social apoiadas pelo técnico português. Com a competição já próxima, assim como o 10.º aniversário da conquista da Liga Europa de 2010/11, na próxima terça-feira, Villas-Boas traçou um paralelo entre as emoções do desporto automóvel e daquela época ao serviço dos dragões.





"Tudo o que tenho ligado ao FC Porto é especial. O stresse, a adrenalina e a responsabilidade como treinador do FC Porto foram únicas e potencialmente em qualquer tipo de posição que venha a ocupar no clube no futuro se me for concedido esse direito", disse, em declarações à RTP, destacando o tal momento de conquista da Liga Europa: "A adrenalina da Liga Europa ultrapassou a dos ralis, que são algo stressante, muito rápido, com responsabilidade e com muitas decisões para tomar."