André Villas-Boas e os 10 anos de Dublin: «Um salto para a eternidade»

Celebram-se esta terça-feira 10 anos desde que o FC Porto conquistou o último troféu da UEFA, a Liga Europa de 2010/11. André Villas-Boas era o treinador e fez questão de assinalar a data nas redes sociais.





O treinador, atualmente sem clube e que vai participar no Rali de Portugal , evocou o nome dos 26 jogadores então do FC Porto que participaram na conquista e ainda repetiu algumas palavras que tinha proferido quando ganhou o Dragão de Ouro de Treinador do Ano, em 2011: "Deram tudo por nós esses atletas, transpirados mas sempre inspirados, criativos e livres, encontraram sempre o caminho certo".André Villas-Boas acrescentou por fim: "A época de 2010/2011 tem contornos mágicos, pintados de azul e branco e banhados a ouro na história do clube. Uma equipa, um staff e uma estrutura que se excederam a todos os níveis. 10 anos da final de Dublin e a memória segue viva! Um salto para a eternidade. Viva o FC Porto".Recorde-se que, de Dublin para cá, mais nenhum troféu de clubes da UEFA viajou para Portugal.