André Villas-Boas rendido: «Tanto Porto!»

Sempre atento ao que se passa no FC Porto, André Villas-Boas utilizou as redes sociais para aplaudir a prestação dos dragões frente à Juventus (vitória por 2-1), no jogo de ontem da 1.ª mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões.





Na mesma publicação, o treinador português deixou ainda a referência à vitória do Marselha, a sua antiga equipa, com o Nice (3-2), para a liga francesa."Tanto Porto! Super OM! Bravo!#fcporto #olympiquedemarseille", pode ler-se no Facebook.