Andrés Amaya a caminho da equipa B do FC Porto

Andrés Amaya, extremo colombiano do Atlético Huila, está a caminho do FC Porto, onde deve começar por se integrado na equipa B. O jovem, de apenas 18 anos, chegará apenas na próxima época, mas, segundo escreve a imprensa colombiana, as negociações entre os clubes estão de tal forma adiantadas que o jogador já não foi sequer inscrito para a temporada que agora se inicia na Colômbia.





Dotado de um pé esquerdo acima da média, Andrés Amaya será uma aposta de futuro da SAD azul e branca. Em 2018, o jornal inglês 'The Guardian', escolheu-o como um dos 60 jovens mais promissores do mundo.