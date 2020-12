Ânimos aqueceram no fim do Olympiacos-FC Porto

O final do jogo podia ter sido de festa para ambas as equipas, visto que o FC Porto já tinha o objetivo alcançado e que o Olympiacos também seguiu para a Liga Europa, mas o caldo esteve muito perto de entornar já após o apito final.





Rafinha, que andou ‘picado’ com vários jogadores do FC Porto ao longo do jogo, envolveu-se numa troca de palavras com alguns elementos portistas e chegou a haver um pequeno ‘sururu’ em pleno relvado. O lateral acabou por ter de ser separado e acompanhado até ao túnel de acesso aos balneários. A situação ficou entretanto sanada e os dragões acabaram por festejar com a habitual roda.