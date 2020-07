António Costa dá os parabéns ao FC Porto mas lembra recomendações da DGS

O primeiro-ministro parabenizou esta quinta-feira o FC Porto pela conquista do título de campeão nacional. Numa mensagem publicada no Twitter, o primeiro-ministrou sublinhou ainda que "num campeonato tão atípico, a vitória não deve ser menos saboreada, mas cumprindo sempre as normas e recomendações da Direcção Geral de Saúde".





Polícia carregou sobre os adeptos do FC Porto na Avenida dos Aliados Polícia carregou sobre os adeptos do FC Porto na Avenida dos Aliados

"Parabéns ao FC Porto, presidente, equipa técnica, jogadores e adeptos pelo título de Campeão Nacional de futebol. Num campeonato tão atípico, a vitória não deve ser menos saboreada, mas cumprindo sempre as normas e recomendações da Direcção Geral de Saúde. Parabéns!", escreveu.Recorde-se que, durante a madrugada, a PSP carregou sobre vários adeptos do FC Porto no final da festa do título na Avenida dos Aliados. Depois das celebrações, a ordem era para dispersar mas muitos não acataram, o que levou a polícia a efetuar uma operação mais musculada para retirar do local os adeptos que restavam. Pelo menos um polícia ficou ferido











