António Costa na tribuna do Dragão

O jogo contou com a presença de António Costa, primeiro-ministro, que se sentou ao lado de Pinto da Costa na tribuna de honra do Dragão. Recorde-se que António Costa foi um dos visados na tarja que a claque Super Dragões exibiu no final da última época, na qual ‘colou’ árbitros e figuras do Estado à conquista do título por parte do Benfica. Pedro Proença, Rui Moreira e José Couceiro foram outras das personalidades presentes.