António Oliveira: «Espero que os clubes de Lisboa não sejam o 5.º poder de soberania»

António Oliveira fez uma comparação entre o futebol de hoje em dia com o dos tempos em que era jogador, onde "o FC Porto não ganhava muitas vezes", ora por demérito, ora porque "lhe cortavam as pernas". Tempos distintos, mas não tanto assim, considera o antigo internacional português, no programa 'FC Porto em casa'.





"Naquela época, a equipa do FC Porto ganhava poucas vezes campeonatos. Até éramos os melhores várias vezes, mas o resultado final era sempre o mesmo. Havia mesmo um peso fundamental no exercício de atravessar a Ponte da Arrábida. Sabíamos que éramos sempre prejudicados. Às vezes o FC Porto não tinha uma equipa capaz, quando tinha, cortávam-nos as pernas. Que as pessoas pensem no que é ainda hoje o futebol português, os clubes de Lisboa serem campeões não tem que ser constitucional. Temos quatro poderes, espero que os clubes de Lisboa não venham a ser o 5.º poder da soberania. Faço apenas uma leitura do que está a acontecer e preocupa-me desse ponto de vista", analisou António Oliveira, num programa onde se fez acompanhar de Teófilo Cubillas, antiga estrela peruana que atuou algumas épocas no FC Porto.