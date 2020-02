António Oliveira iliba presidente e treinador

António Oliveira admite estar preocupado com o presente e o futuro do FC Porto. Não tanto pelos resultados, mas sobretudo pelo estado das finanças da SAD. "O FC Porto está numa fase menos boa, mas não é só nos resultados. Tenho uma grande confiança em Pinto da Costa, uma enorme confiança no Sérgio Conceição", começou por dizer o maior acionista individual da SAD, no programa ‘Trio D’Ataque’, da RTP, explicando-se de seguida: "A minha preocupação está muito além dos resultados. Vai para o défice, para o endividamento… Essa é que é a minha preocupação. Não sou eu que o digo, é alguém que está por dentro. Então, a crise foi criada por dentro. Não sou eu que vou criar crise, ao ter uma mera opinião que tem o sentido de alertar as pessoas para o FC Porto estar a perder gás, a perder força na liderança."