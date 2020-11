António Oliveira recorda Reinaldo Teles: «Servir o FC Porto era a sua causa»

António Oliveira recorda Reinaldo Teles como uma "pessoa de bem, íntegro e bom caráter", o "general fundamental de Pinto da Costa".





Junto ao Estádio do Dragão, esta quinta-feira, na última homenagem a Reinaldo Teles, o antigo jogador e treinador do FC Porto lembrou, emocionado, os anos que conviveram."Havia uma ligação afetiva, despida de qualquer interesse. Era uma pessoa de bem, íntegro e bom caráter. Vivia o FC Porto. Era uma pessoa que vivia para a família, para os amigos, com humildade e distinção. Sempre solidário.""O FC Porto tinha uma final de juniores em Coimbra e já não me lembro o quê de não ir jogar, e convidei-o a fazer me companhia para assistir esse jogo em coimbra. Ele ficou muito agradado e a partir daí fizemos uma amizade muito grande até hoje", recordou ao Porto Canal"Honestidade, coerência, discrição e humildade, não reclamava nada para si, sempre disposto a ajudar. O FC Porto beneficou muito com a suas qualidades e trabalho. O general fundamental de Pinto da Costa, que teve audácia e coragem quando o convidou. Servir o FC Porto era a sua causa. Reinaldo marcou um perfil, ficará para sempre", sublinhou.